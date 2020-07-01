В ЦИК объяснили досрочное закрытие участков в российских регионах

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИУ) Николай Булаев объяснили досрочное закрытие избирательных участков в некоторых регионах России их удаленностью. По его словам, информацию о голосовании следует уточнять в комиссии, а не интерпретировать уже введенные в Государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы» данные по участкам. Его слова приводит ТАСС в среду, 1 июля.

Булаев пояснил, что участки в таких регионах, как Республика Алтай и Свердловская область, проголосовали досрочно, и, соответственно, закрылись тоже досрочно, однако данные по ним в ГАС ввели до окончания всероссийского голосования. «Это результаты досрочного голосования, на очень удаленных участках. И закончилось оно 21 июня», — отметил он.

Булаев подчеркнул, что члены ЦИК «всегда открыты и отвечают на вопросы». «Зачем выдумывать, позвоните, если не понимаете, а мы проведем ликбез, научим правильно понимать избирательное законодательство, избирательные процессы. Проблем нет. Спросите, мы всегда поясним», — сказал он.

Кроме того, Булаев отметил, что при вводе данных в ГАС возможны технические ошибки. «Более 108 миллионов голосующих, 96 с лишним тысяч участков. Много информации собирается вручную с избирательных участков», — добавил он.

Общероссийское голосование началось 25 июня и продолжится до 1 июля. Среди предложенных поправок — право действующего президента переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным.

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