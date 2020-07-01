Названо число наблюдателей на голосовании по Конституции

За голосованием по поправкам к Конституции наблюдают более 526 тысяч граждан, в том числе представили оппозиционных организаций, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Ее цитирует Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) в среду, 1 июля.

«Все они работают, и надеюсь, что они будут работать на одно общее дело — обеспечение прав наших избирателей», — сказала Памфилова.

По ее словам, все наблюдатели вне зависимости от принадлежности к той или иной организации имеют равные права. Она указала на недопустимость дискриминации в отношении каких-либо групп наблюдателей.

Общероссийское голосование началось 25 июня, однако основным днем голосования было объявлено 1 июля. Президент Владимир Путин, предложивший внести изменения в основной закон, уже проголосовал на участке в Москве. Накануне он призвал граждан принять участие в голосовании и заверил, что без их одобрения поправки внесены не будут.

Среди предложенных 400 поправок — право действующего президента переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным.

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