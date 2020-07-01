В ЦИК России заявили о готовящихся провокациях на голосовании по поправкам

Провокации на избирательных участках для голосования по поправкам в Конституцию готовятся, о них уже известно. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, пишет РИА Новости.

«Мы знаем о них», — сказала она.

О каких именно провокациях идет речь, Памфилова не уточнила.

Общероссийское голосование началось 25 июня и продолжится до 1 июля включительно, который станет для россиян нерабочим. Среди предложенных поправок — право действующего президента переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным.

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