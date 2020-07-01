Подготовка к голосованию Путина по поправкам в Конституцию попала на видео

Подготовка избирательного участка к приезду президента России Владимира Путина для голосования по поправкам в Конституцию попала на видео. Кадры публикуют журналисты кремлевского пула РИА Новости в своем Telegram-канале.

Помещение УИК было продезинфицировано по стандартам ЦИК и Роспотребнадзора. Доступ другим избирателям, приписанным к этому участку, не перекрывался.

Глава государства отдавал свой голос на избирательном участке № 2151, расположенном в здании Российской академии наук.

Общероссийское голосование по вопросу изменения Конституции проходит с 25 июня по 1 июля. Среди вынесенных на голосование поправок — право действующего президента России переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным.

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