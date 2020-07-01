Явка на голосовании по Конституции в России приблизилась к 65 процентам

Явка на голосовании по поправкам к Конституции России на 20:00 по московскому времени составила 64,99 процента. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Сообщается, что в систему введено 18,99 процента протоколов.

Ранее сообщалось, что ЦИК запустила счетчик предварительных итогов голосования по поправкам в Конституцию.

Общероссийское голосование по вопросу изменения Конституции проходит с 25 июня по 1 июля. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени. Среди предлагаемых изменений — право действующего президента переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным.

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