Опубликованы данные по явке на голосовании по Конституции в Москве

Явка на голосование по поправкам к Конституции России в Москве на 16:00 по московскому времени составила 48,73 процента. Об этом свидетельствуют данные, которые выводятся на табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает РИА Новости.

Общероссийское голосование по вопросу изменения Конституции проходит с 25 июня по 1 июля. Среди предлагаемых изменений — право действующего президента переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным.

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