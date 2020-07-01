В Чечне назвали способ обеспечить высокую явку на голосовании

Чтобы обеспечить в России такую же высокую явку на голосовании по поправкам к Конституции, как в Чечне, надо любить страну так, как любит ее руководитель республики Рамзан Кадыров. Такой способ назвал радиостанции «Говорит Москва» руководитель администрации главы и правительства Чечни Джамбулат Умаров.

По его словам, если в России будут любить родину так, как делает это Кадыров — искренне, с готовностью отдать за нее жизнь — то за поправки будут голосовать. По мнению Умарова, предложенные изменения дают возможность развиваться конфессиям и народам.

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По последним данным, явка на голосовании превысила 60 процентов. Наибольшая явка наблюдается в Туве, Чечне и Кемеровской области, наименьшая — в Карелии и Мурманской области. Первые результаты подсчета голосов по поправкам к Конституции показали, что за принятие поправок выступили 74,18 граждан, против — 24,69 процента.

Общероссийское голосование по вопросу изменения Конституции проходит с 25 июня по 1 июля. Среди предлагаемых изменений — право действующего президента переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным.

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