Названо количество подтвержденных в ходе голосования по Конституции нарушений

В ходе общероссийского голосования по Конституции подтвердились только два сообщения о нарушениях, указанных на карте движения «Голос». Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Ее слова приводит ТАСС.

По словам главы ЦИК, за 16 часов было зафиксировано 1739 сообщений о возможных нарушениях. Большинство из них оказались неподтвержденными, 28 нарушений были отмечены как размещенные из надежных источников.

«В период проведения общероссийского голосования (подтвердились — прим. «Ленты.ру») два из 28 нарушений, обозначенных на "Голосе", на этой карте, как из надежных источников», — отметила она. Также Памфилова добавила, что мониторинг — это «в основном мониторинг информационного шума». По ее словам, практических результатов очень мало.

1 июля в России завершилось всенародное голосование по Конституции. В этот же день были опубликованы промежуточные результаты голосования.

Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным, обязательство государства не реже раза в год индексировать пенсии, поправки с упоминанием бога и государствообразующего русского народа, а также право действующего президента переизбираться на новый срок. Все предложенные изменения к основному закону государства одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты. Проголосовать можно было только за все поправки сразу или против всех изменений.

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