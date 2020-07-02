ЦИК признал состоявшимся голосование по поправкам к Конституции

Голосование по поправкам к Конституции России признано состоявшимся, итоги волеизъявления россиян опубликуют 3 июля. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает ТАСС.

По ее словам, ничто не может повлиять на имеющийся результат.

Ранее 2 июля были объявлены результаты голосования по поправкам к Конституции после обработки 100 процентов протоколов. За поправки проголосовали 77,92 процента, 21,27 процента — против. Общая явка по России достигла 65 процентов.

Жители большинства российских регионов выступили за внесение изменений в Основной закон. Исключением стал только Ненецкий автономный округ, где против проголосовали 54,57 процента граждан. Негативно поправки оценили также россияне, находящиеся в Нью-Йорке, Берлине и Вене.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции стартовало по всей России 25 июня. Процедуру решили растянуть на неделю, чтобы избежать большого скопления людей в условиях пандемии коронавируса. В этом году голосование проходило в том числе и в электронном виде. Этот способ был доступен в Москве и Нижнем Новгороде. Основной этап прошел 1 июля, этот день был объявлен выходным.

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