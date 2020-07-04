Опубликован текст обновленной Конституции России

Текст обновленной Конституции России с поправками, одобренными на всенародном голосовании, опубликован на портале правовой информации.

Обновленная Конституция вступила в силу 4 июля. В Госдуме уже начали работать над изменением законодательной базы. По словам главы комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, необходимо принять около 80-90 законов, чтобы реализовать новые положения Основного закона.

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Жители большинства российских регионов выступили за внесение изменений в Основной закон — за поправки проголосовали 77,92 процента. Против конституционных изменений выступил только Ненецкий автономный округ, где против проголосовали 55,25 процента участников плебисцита.

В Кремле считают, что «де-факто состоялся триумфальный референдум доверия президенту Владимиру Путину». Сам президент после плебисцита поблагодарил россиян за одобрение поправок. По его словам, современная России еще находится в стадии формирования, и необходимо многое сделать.

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