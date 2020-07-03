Путин назначил дату вступления в силу новой Конституции

Конституция России с внесенными в нее поправками вступит в силу 4 июля. Такую дату назначил президент Владимир Путин в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Текст обновленного Основного закона страны будет опубликован на государственном портале, отвечать за это будет ФСО.

Голосование по поправкам к российской Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. 3 июля были объявлены окончательные итоги плебисцита: по данным ЦИК России, 77,92 процента проголосовавших (57,7 миллиона человек) поддержали изменения (всего на плебисцит было вынесено сразу 206 поправок) в Основной закон, против принятия поправок высказались 21,27 процента (15,7 миллиона человек).

На следующий день после финального дня голосования в Кремле заявили, что «де-факто состоялся триумфальный референдум доверия президенту Владимиру Путину». Сам Путин поблагодарил граждан за участие в голосовании и поддержку поправок.

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