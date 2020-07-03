Кремль обозначил рубеж преодоления последствий 90-х

Рубеж преодоления последствий 90-х годов в России можно будет определить по ряду неких цифровых показателей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Главный показатель, который свидетельствует об устойчивости и стабильности государственной системы — это то, о чем говорил президент [Владимир Путин]», — сказал представитель Кремля. Как отмечают «Ведомости», Песков не обозначил конкретные показатели, о которых он заявил.

Пресс-секретарь также говорил журналистам, что 20 лет назад Россия находилась на грани развала, а Путин во время своего президентства постоянно работает над укреплением стабильности в стране. Отвечая на вопрос о том, сколько еще времени нужно на укрепление стабильности, Песков сказал, что если смотреть в историческом контексте, то с момента распада СССР прошло слишком мало времени, чтобы такая страна, как Россия, полноценно восстановилась.

С 25 июня по 1 июля в России проходило голосование по поправкам к Конституции. По данным ЦИК, изменения в Основной закон (на общее голосование было вынесено сразу 206 поправок) поддержали 77,92 процента проголосовавших, или 57,7 миллиона человек. На следующий день после финального дня голосования в Кремле заявили, что «де-факто состоялся триумфальный референдум доверия президенту Владимиру Путину». Сам Путин поблагодарил граждан за участие в голосовании и поддержку поправок. Одна из них позволяет ему вновь баллотироваться в президенты после окончания полномочий в 2024 году.

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