Кремль отреагировал на критику поправок к Конституции из-за рубежа

Москва не будет принимать во внимание критику поправок к российской Конституции, поступающую из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, российские власти знакомы с соответствующими заявлениями, но не готовы принимать их во внимание.

Тему поправок к Конституции России комментировали, в частности, в Госдепартаменте США. Как сообщало DW 2 июля, пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус заявила, что в ведомстве обеспокоены информацией о попытках манипулировать результатами по поправкам к российскому Основному закону. Представитель американской дипломатии добавила, что Вашингтон особенно беспокоит поправка, позволяющая действующему президенту России Владимиру Путину баллотироваться на новый срок.

Голосование по поправкам к российской Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. 3 июля были объявлены окончательные итоги плебисцита: по данным ЦИК России, 77,92 процента проголосовавших (57,7 миллиона человек) поддержали изменения в Основной закон, против принятия поправок высказались 21,27 процента (15,7 миллиона человек).

На следующий день после финального дня голосования в Кремле заявили, что «де-факто состоялся триумфальный референдум доверия президенту Владимиру Путину». Сам Путин поблагодарил граждан за участие в голосовании и поддержку поправок.

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