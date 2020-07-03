Объявлены окончательные итоги голосования по поправкам в Конституцию

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова объявила окончательные итоги голосования по поправкам в Конституцию. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК в своем Telegram-канале.

По словам Памфиловой, за внесение изменений в Основной закон выступили 57,7 миллиона человек — 77,92 процента проголосовавших избирателей.

При этом глава ЦИК подчеркнула, что голосование прошло справедливо и «максимально демократично», что подтверждает в том числе тот факт, что в избирательных комиссиях, а также в качестве наблюдателей работали представители самых разных политических сил. «Данные голосования достоверны и легитимность итогов голосования бесспорна», — заявила она.

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Явка составила около 65 процентов. Жители большинства российских регионов выступили за внесение изменений в Основной закон — за поправки проголосовали 77,92 процента. Исключением стал только Ненецкий автономный округ, где против проголосовали 55,25 процента граждан.

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