В Госдуме предложили сделать 1 июля праздничным днем

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова предложила сделать праздничной датой день голосования по поправкам к Конституции 1 июля, сообщает РИА Новости.

«Хорошо, что был специально объявлен выходной. Уверена, что этот день запомнится всем, кто принял участие в голосовании», — сказала она.

Депутат напомнила, что в 1990-е годы и до 2005-го День Конституции был праздничным нерабочим днем.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, итоги голосования можно считать «триумфальным референдумом доверия президенту».

1 июля в России прошел заключительный день всенародного голосования по Конституции. Явка составила около 65 процентов. По результатам обработки 100 процентов протоколов, за поправки проголосовали 77,92 процента граждан, 21,27 процента — против. За изменения выступили жители большинства российских регионов. В Москве их поддержали 65,29 процента людей, высказались против — 33,98.

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