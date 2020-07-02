Кремль объявил триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции

В Кремле однозначно считают триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции, объявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 2 июля.

«Де-факто состоялся триумфальный референдум доверия президенту Владимиру Путину», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Кремль не будет разбираться с регионами, где была низкая явка. «Никакой заказной явки или результата не было и нет», — заключил он.

Комментируя результаты голосования по поправкам к конституции в Ненецком автономном округе (НАО), где почти 56 процентов жителей проголосовали против внесения изменений в основной закон, Песков отметил, что на результаты могло повлиять обсуждение возможного объединения региона с Архангельской областью.

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