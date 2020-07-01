В ЦИК сравнили 1 июля с единым днем голосования 2019 года

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев сравнил голосование по поправкам к Конституции России, которое завершается 1 июля, с единым днем голосования 2019 года. Он отметил, что претензий к работе участков практически нет, передает ТАСС.

«Мы сравниваем две кампании — единый день голосования был, сейчас идет общероссийское голосование. Мы смотрим развитие по тому, как работают участковые комиссии. Надо сказать, что вот эти шесть дней — большая нагрузка для участковых комиссий. Вместе с тем число претензий к участковым комиссиям незначительное», — сказал Булаев.

По его словам, в ходе голосования по поправкам по всей России зафиксировано пять случаев, когда из-за претензий наблюдателей к процедуре голосования пришлось опечатывать ящики для голосования или сейф-пакеты. «Пять случаев на 96 тысяч комиссий за шесть дней — это совершенно малая величина. (...) Мы очень тщательно следим за тем, чтобы все претензии были рассмотрены», — добавил Булаев.

Ранее стало известно, что, по состоянию на 17:00 по московскому времени, явка на голосование по поправкам в среднем по России составила 62,89 процента. К моменту получения информации было обработано 3,23 процента протоколов в целом по стране. Согласно последним цифрам, поправки поддержали 79,36 процента граждан, против выступили 28,60 процента.

Общероссийское голосование началось 25 июня и продолжится до 1 июля. Среди предложенных поправок — право действующего президента переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным.

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