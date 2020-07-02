В России объявили об усилении ответственности чиновников после голосования

Итоги голосования по Конституции России ставят перед правительством новые задачи, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, комментируя состоявшийся плебисцит. Его цитирует ТАСС в четверг, 2 июля.

По его словам, речь идет о усилении персональной ответственности чиновников.

1 июля в России завершился финальный этап всенародного голосования по Конституции. По результатам обработки ста процентов протоколов вяснилось, что за поправки проголосовали 77,92 процента граждан, 21,27 процента — против. Жители большинства российских регионов выступили за внесение изменений в Основной закон. Исключением стал только Ненецкий автономный округ, где против проголосовали 54,57 процента граждан.

Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным, обязательство государства не реже раза в год индексировать пенсии, поправки с упоминанием бога и государствообразующего русского народа и право действующего президента переизбираться на новый срок.

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