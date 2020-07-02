Иностранные эксперты оценили голосование по Конституции в России

Санитарные меры и организация голосования на участках впечатлили иностранных экспертов, которые наблюдали за ходом плебисцита 1 июля. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 2 июля.

Так, итальянский депутат Паоло Гримольди посетил 70 участков, и везде «все было идеально».

Депутат Европейского парламента Элен Лапорт рассказала, что была под впечатлением от санитарного протокола, в рамках которого гражданам выдавали одноразовые ручки и измеряли температуру. «Это новые санитарные нормы, во многих странах могли бы брать пример с России», — сказала она.

В свою очередь, руководитель координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев заявил о «предельной прозрачности всего процесса голосования и отсутствии нарушений». Всего за ходом голосования наблюдали 526 584 наблюдателя.

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Жители большинства российских регионов выступили за внесение изменений в Основной закон — за поправки проголосовали 77,92 процента. Исключением стал только Ненецкий автономный округ, где против проголосовали 55,25 процента граждан.

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