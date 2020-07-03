Кремль рассказал о 20 годах укрепления стабильности при Путине и пообещал еще

Президент России Владимир Путин постоянно работает над укреплением стабильности в стране, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Журналисты напомнили высказывания Путина, сделанные после голосования по поправкам к Конституции, в конце его первого президентского срока и во время премьерства в 2011 году о том, что «у нас все сделано на живую нитку», и поинтересовались, сколько ему нужно времени на укрепление стабильности. Песков в ответ заметил, что после распада СССР, если смотреть в историческом контексте, прошло очень мало времени для того, чтобы такое государство, как Россия, полноценно восстановилось.

«Не забывайте, что 20 лет назад мы жили в государстве, которое было на грани развала, которое жило в условиях угроз внутри и снаружи», — сказал представитель Кремля, пообещав, что в России «предстоит еще много работы».

С 25 июня по 1 июля в России проходило голосование по поправкам к Конституции. По данным ЦИК, изменения в Основной закон (на общее голосование было вынесено сразу 206 поправок) поддержали 77,92 процента проголосовавших, или 57,7 миллиона человек. На следующий день после финального дня голосования в Кремле заявили, что «де-факто состоялся триумфальный референдум доверия президенту Владимиру Путину». Сам Путин поблагодарил граждан за участие в голосовании и поддержку поправок. Одна из них позволяет ему вновь баллотироваться в президенты после окончания полномочий в 2024 году.

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