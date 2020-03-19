Автор Конституции описал возможный механизм выдвижения Путина на пятый срок

Бывший вице-премьер, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай в интервью «БИЗНЕС Online» предположил, что президент Владимир Путин может пойти на пятый срок, но откажется от возможности в шестой раз баллотироваться на пост главы государства.

По мнению Шахрая, из происходящих в России публичных политических процессов можно сделать вывод, что Путин «не будет ждать 2024 года, чтобы пойти на новый срок». «Он это сделает раньше — думаю, в марте 2021 года или в 2022-м», — описал юрист возможный механизм выдвижения Путина на пятый срок.

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Вместе с тем он допустил, что может ошибаться и подчеркнул, что это только его мнение.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов 12 марта, заявил, что участие Путина в выборах в 2024 году будет зависеть от разных факторов: стабильности и последовательности власти, ситуации в мире и глобальной экономике, последствий кризисов и конфликтов. Сам Путин пока не раскрывал свои планы на будущее и часто либо игнорирует, либо уклончиво отвечает на вопросы о своей карьере после окончания его президентских полномочий в 2024 году.

Вынесенный на общероссийское голосование пакет поправок к Конституции, помимо закрепления социальной ориентации экономики, обеспечения суверенитета России и защиты культурных ценностей, содержит поправку, которая дает действующему президенту право вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты. Голосование назначено на 22 апреля, но, по словам Путина, оно может быть перенесено на более поздний срок в случае неблагополучной эпидемиологической обстановки из-за распространения коронавируса. Также президент выражал надежду на то, что россияне в ходе голосования поддержат изменения в Основной закон.

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