Автор Конституции объяснил политическую силу Путина

Политическая сила президента России Владимира Путина заключается в том, что он предсказуем, но умеет сделать вид, что все неожиданно, считает бывший вице-премьер, один из авторов Конституции Сергей Шахрай. Такое объяснение он дал в интервью изданию «БИЗНЕС Online».

«Туман полностью не рассеялся, но ясность появилась, на айсберг не наткнемся», — ответил юрист на вопрос о том, развеялся ли «туман вокруг гениального плана президента» по изменению Конституции.

Он также предсказал, что россиян еще ждут новые юридические поправки, в том числе в Основной закон.

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В том же интервью Шахрай дал прогноз насчет политического будущего Путина. По мнению юриста, российский лидер может досрочно пойти на пятый президентский срок, но откажется от возможности избираться в шестой раз. Сам Путин пока не раскрывал свои планы на будущее и часто либо игнорирует, либо уклончиво отвечает на подобные вопросы.

Вынесенный на общероссийское голосование пакет поправок к Конституции, помимо закрепления социальной ориентации экономики, обеспечения суверенитета России и защиты культурных ценностей, содержит поправку, которая дает действующему президенту право вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты. Голосование назначено на 22 апреля, но, по словам Путина, оно может быть перенесено на более поздний срок в случае неблагополучной эпидемиологической обстановки из-за распространения коронавируса. Также президент выразил надежду на то, что россияне в ходе голосования поддержат изменения в Основной закон.

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