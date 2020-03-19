Автор Конституции назвал «квази-вице-президента» России

Бывший вице-премьер, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай назвал заместителя председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрия Медведева «квази-вице-президентом». О новой роли бывшего премьер-министра он высказался в интервью изданию «БИЗНЕС Online».

По словам Шахрая, в результате внесения изменений в Основной закон в России разные политические силы получат новые, закрепленные в Конституции полномочия. Среди них юрист перечислил депутатов Госдумы, сенаторов, членов правительства, силовиков и членов Госсовета. «Плюс появился квази-вице-президент», — добавил Шахрай, подтвердив, что имеет в виду под этим термином Медведева.

Согласно президентскому указу, подписанному в начале марта, заместитель председателя Совбеза координирует деятельность членов совета, в том числе постоянных, организует взаимодействие с органами госвласти, общественными организациями и госорганами иностранных государств. Также зампредседателя Совбеза уполномочен разъяснять решения, принятые СБ. В этом вопросе его полномочия пересекаются с функциями секретаря Совбеза — эту должность занимает Николай Патрушев. Председателем СБ является президент России.

Дмитрий Медведев был назначен на пост зампредседателя Совбеза 16 января, после того как правительство во главе с ним было отправлено в отставку. Формально данная должность была создана лишь три недели спустя после назначения, когда президент Путин подписал соответствующий федеральный закон. В качестве зампредседателя СБ Медведев в начале марта нанес визит в Нур-Султан, где встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

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