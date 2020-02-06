Путин учредил должность зампреда Совбеза России

Президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон, учредив должность заместителя председателя Совета безопасности РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 6 февраля.

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Заместитель назначается на должность и освобождается от нее главой государства. Его полномочия также определяет президент.

16 января это место глава государства предложил Дмитрию Медведеву, которого тогда же освободил от исполнения обязанностей премьер-министра.

Медведев объявил об отставке правительства после выступления президента перед Федеральным собранием, в ходе которого он объявил о планах внести изменения в Конституцию России. Премьером стал Михаил Мишустин, ранее возглавлявший Федеральную налоговую службу (ФНС). По информации источников Forbes, близких к кабмину, Путин был недоволен работой кабмина по нацпроектам.

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