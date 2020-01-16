Путин внес в Госдуму учреждающий должность зампредседателя Совбеза законопроект

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, учреждающий должность заместителя председателя Совета безопасности России, передает РИА Новости со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.

«Проектом федерального закона предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации», — сообщается в пояснительной записке.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что Владимир Путин не исключил обсуждение дополнительных поправок в Конституцию, кроме тех, которые были анонсированы во время послания Федеральному собранию 15 января.

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15 января Дмитрий Медведев сообщил президенту Владимиру Путину об отставке правительства в полном составе. Путин согласился и назначил новым премьер-министром главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. Медведеву предложен пост зампредседателя Совбеза — это работа в области обороноспособности и безопасности.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января. В нем он, в частности, предложил отменить приоритет международного права над российским законодательством там, где оно не соответствует Конституции, а также внести поправки в области местного самоуправления. Кроме того, президент намерен закрепить в Конституции роль Госсовета.

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