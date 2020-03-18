Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал присоединение Крыма восстановлением исторической справедливости. Он написал соответствующий пост на своей странице в Facebook.

Заместитель председателя СБ поздравил всех с праздником и высказался об антироссийских санкциях.

«Шесть лет назад в истории страны появилась новая, очень важная для всех нас дата — Крым вернулся в состав России. Это не просто памятный день. Это день восстановления исторической справедливости. И что важно — крымчане сделали прямой осознанный выбор в полном соответствии с международным правом», — написал Медведев.

По словам заместителя СБ, никакие санкции и проблемы не помешают развитию России и Крыма. Он сказал, что власти сделают все для процветания региона, и добавил, что впереди предстоит очень масштабная работа. «И сегодня — благодаря нашим общим усилиям — она идет по плану», — сообщил он.

Медведев уточнил, что поправки в Конституцию укрепляют суверенитет и территориальную целостность России, а также устанавливают невозможность изменения территории страны, включая полуостров. По его словам, многие международные партнеры, в том числе США, продолжают «с параноидальным упорством» вводить антироссийские санкции. Однако заместитель главы СБ заявил, что российская экономика адаптировалась к любому давлению. Он подчеркнул, что если не удалось «порвать ее в клочья», то стоит направить силы на борьбу с пандемией коронавируса и стабилизацию мировой экономики. По словам Медведева, она вот-вот свалится в рецессию.

«Нашим партнерам давно пора заняться своими странами и их проблемами, а не продолжать дурацкое менторство. От разумной координации сил по ключевым вызовам для человечества выиграли бы абсолютно все страны, включая США, Евросоюз, Китай и Россию», — заключил Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при выборе даты голосования по поправкам в Конституцию на первом плане будет жизнь и здоровье россиян. «Если эпидемиологическая обстановка позволит, будем проводить это всероссийское голосование, если нет — то немного подвинем», — сказал он.

Страны Евросоюза, а также США и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году. Это произошло после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. Затем в 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

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