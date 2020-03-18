Путин назвал здоровье россиян главным при выборе даты голосования

Президент России Владимир Путин заявил, что при выборе даты голосования по поправкам в Конституцию на первом плане будет жизнь и здоровье россиян. Об этом в среду, 18 марта, сообщает РИА Новости.

«Если эпидемиологическая обстановка позволит, будем проводить это всероссийское голосование, если нет — то немного подвинем», — сказал он.

Глава государства добавил, что закон позволяет перенести голосование на более поздний срок и что он обсуждал этот вопрос с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.

Также президент выразил надежду, что россияне поддержат поправки в конституцию.

17 марта президент подписал указ о проведении 22 апреля всероссийского голосования по поправкам к Конституции. Согласно документу, на голосование будет вынесен один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

Закон о поправках к Конституции ранее был поддержан Конституционным судом, одобрен Госдумой, Советом Федерации и региональными парламентами. В документе более 400 пунктов, например, о расширении полномочий парламента, упоминании бога в Основном законе, запрете на гей-браки.

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