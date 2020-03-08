Путин определил полномочия Медведева

Президент России Владимир Путин своим указом определил полномочия заместителя председателя Совета безопасности (СБ) — должности, которая была создана им специально для бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, зампредседателя Совбеза координирует деятельность членов совета, в том числе постоянных, организует взаимодействие с органами госвласти, общественными организациями и госорганами иностранных государств. Также зампредседателя Совбеза уполномочен разъяснять решения, принятые СБ, и по поручению президента будет осуществлять контроль за исполнением указаний главы государства в сфере национальной безопасности.

Как отмечает «Интерфакс», часть функций зампредседателя Совбеза пересекается с полномочиями секретаря СБ. Эту должность занимает Николай Патрушев. Секретарь Совбеза, как и зампредседателя, уполномочен выступать с разъяснениями решений совета.

Дмитрий Медведев был назначен на пост зампредседателя Совбеза 16 января после того, как правительство во главе с ним было отправлено в отставку. Формально данная должность была создана лишь три недели спустя после назначения, когда президент подписал соответствующий федеральный закон. В качестве зампредседателя СБ Медведев в начале марта нанес визит в Нур-Султан, где встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

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