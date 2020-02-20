Путин опроверг версию о распавшемся «тандеме» с Медведевым

Президент России Владимир Путин опроверг предположение о том, что его «тандем» с Дмитрием Медведевым распался. Об этом глава государства рассказал в интервью ТАСС.

«Да ничего не распалось», — ответил он журналисту на соответствующий вопрос. По его словам, они как и раньше работали, так и работают с Медведевым. Кроме того, Путин указал, что бывший глава правительства сменил направление своей деятельности, что «тоже естественно».

Ранее в интервью Путин заявил, что заранее обсудил с Медведевым вопрос отставки правительства. Он отметил, что у них очень открытые, товарищеские, дружеские отношения много лет и нет секретов друг от друга. Однако президент не уточнил, кто еще, кроме него и Медведева, знал об этих планах и когда было принято соответствующее решение.

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15 января после оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. По словам бывшего премьер-министра страны, решение мотивировано анонсированными президентом изменениями Конституции, которые в том числе затрагивают порядок формирования кабмина. Медведев был назначен заместителем председателя Совета безопасности России 16 января. Новым главой правительства стал Михаил Мишустин, который до этого руководил Федеральной налоговой службой.

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