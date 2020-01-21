Кремль прокомментировал возможные причины отставки правительства Медведева

Информация об отставке правительства Дмитрия Медведева из-за несогласия части министров с поставленными в послании президента Федеральному собранию социальными задачами отчасти может быть правдива. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможные причины отставки, передает РИА Новости.

«О решении правительства уйти в отставку на фоне озвученных президентом инициатив объявил именно Медведев. С этого угла и оценивайте правдоподобность таких сообщений», — сказал Песков.

Пресс-секретарь не стал комментировать сообщения СМИ о том, что Медведев якобы еще в декабре предлагал Путину свой вариант реформы власти, который подразумевал совмещение постов президента и премьера.

Ранее бывший премьер-министр, комментируя причины отставки возглавляемого им правительства, заявил о факторе времени. Он напомнил, что занимал пост премьера почти восемь лет, что, по его мнению, является огромным сроком. Среди других причин он указал новые задачи по политическому обновлению России, которые поставил президент.

15 января глава государства принял отставку правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера российский лидер предложил руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.

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