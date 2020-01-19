Медведев назвал причины отставки своего правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства. Его слова в воскресенье, 19 января, приводит ТАСС.

Медведев отметил, что одной из причин стал фактор времени, и напомнил, что занимал пост премьера почти восемь лет. «Это огромный срок. За новейшую историю России это было [в] первый раз», — заявил экс-премьер, подчеркнув, что это была сложная работа, связанная с принятием трудных решений. «Это тоже нужно принимать во внимание», — уточнил он.

Также, считает Медведев, отставка правительства связана с новыми задачами по политическому обновлению страны, которые обозначил в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. «Для того чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», — пояснил бывший премьер.

Ранее Медведев назвал отставку правительства обычным событием. По его словам, подобное происходит во всем мире.

15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера глава государства выбрал руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. До формирования нового кабинета министров члены ушедшего в отставку правительства продолжат исполнять свои обязанности.

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