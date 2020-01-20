Правительство Медведева не успело потратить триллион рублей

Правительство, которое возглавлял Дмитрий Медведев, освоило почти 94,2 процента бюджета и не успело потратить более триллиона рублей. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на данные ведомства.

В общей сложности за прошлый год было освоено 18,2 триллиона рублей. По подсчетам Минфина, доходы казны составили 20 триллионов рублей.

О том, что кабмин не успеет освоить часть денег, еще в ноябре 2019-го говорил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он уточнял, что с каждым годом эта сумма растет. Например, в 2017 году неизрасходованными оказались 220 миллиардов рублей, а в 2018-м — 778 миллиардов.

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Ранее в январе стало известно, что незадолго до ухода в отставку Медведев подписал указ о выделении из бюджета 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола «Лидер». Планируется, что судно, которое станет самым мощным в мире ледоколом, должны спустить на воду в 2027 году.

Медведев объявил об уходе правительства в отставку вскоре после послания Федеральному собранию президента страны Владимира Путина. На пост премьера глава государства выбрал руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.

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