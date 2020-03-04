Путин объяснил разницу между стабильностью и застоем

Главная разница между экономической стабильностью и застоем заключается в том, что стабильность является базой для развития, а застой — по сути, движение назад и отказ от развития. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил президент России Владимир Путин.

В ответ на замечания журналиста Андрея Ванденко о том, что состояние России после 2008 года можно назвать «общеукрепляющим бегом на месте» (цитата из песни Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика» — прим. «Ленты.ру»), Путин отметил, что согласен с таким термином.

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Глава государства напомнил, что в 1999 году, когда он был назначен премьер-министром и только начинал работу, за чертой бедности находились 42 миллиона россиян, а долги государства составляли 145 миллиардов долларов. Путин подчеркнул, что на планы самым серьезным образом повлиял мировой экономический кризис 2008 года, в котором не Россия была виновата, но на ее развитии это сказалось негативно. Что касается последних лет, то президент объяснил стагнацию в реальных доходах россиян резким падением цен на энергоносители, нефть и газ.

По его словам, правительство работает над избавлением от нефтезависимости, но этот процесс длительный и по щелчку пальцев поставленных целей не достигнуть.

Также президент напомнил, что в 2008 году, когда он был председателем правительства, существовала реальная опасность повторения ситуации 1998 года, когда все накопления россиян рухнули. Однако власти смогли избежать такого развития событий.

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