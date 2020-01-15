Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х

Неплатежи стали главным сюрпризом и главной проблемой экономических реформ 1990-х в России. Такое заявление сделал глава «Роснано» Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме в РАНХиГС. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Что, с моей точки зрения, мы не предвидели, не понимали и что оказало самое глубинное воздействие на весь ход реформ 1990-х — это неплатежи», — сказал Чубайс. Он пояснил, что такое явление, как неплатежи, не было предсказано нигде и никем. В итоге их объем к 1996 году достиг 45 процентов ВВП. «Все мотивации на микроуровне в России не были запущены до конца 1990-х в силу неплатежей», — констатировал он.

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С другой стороны, Чубайс назвал преодоление неплатежей в конце 1990-х спусковым крючком, который позволил повысить мотивацию на уровне микроэкономики и привел к экономическому росту.

Он отметил, что Гайдар в 1990-е во время реформ и Россия позднее не сделали работу над ошибками. В последующие 20 лет страна была вынуждена уделять приоритетное внимание политическому противостоянию, а не содержательному научному анализу. «Ну все, уже хорош. Пора посмотреть на наши собственные ошибки», — сказал он.

Кризис неплатежей возник в России в первой половине 1990-х. При переходе к рыночной экономике и открытии границ для иностранных товаров многие отечественные продукты оказались неконкурентоспособными и лишились спроса. При этом предприятия-производители решили не останавливать выпуск продукции и накапливали долги перед поставщиками и сотрудниками. Чтобы поддержать предприятия, Банк России начал выдавать таким организациям кредиты, которые не были ничем подкреплены. Это в конечном итоге привело к гиперинфляции в стране. Кризис в стране привел к дефолту в августе 1998 года. Преодолеть его стране удалось только к 1999 году.

Организаторами Гайдаровского форума является РАНХиГС, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. «Лента.ру» выступает информационным партнером мероприятия.

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