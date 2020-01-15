Российский министр призвал взять пример с Китая

Российский министр экономического развития Максим Орешкин призвал брать пример с Китая в вопросе управления совокупным спросом в национальной экономике, передает корреспондент «Ленты.ру» с сессии Гайдаровского форума «Современная денежная теория: новый взгляд».

«Китай целенаправленно работает над структурой спроса в экономике. И объем спроса наращивается. Каждый год около 20 процентов ВВП», — подчеркнул Орешкин. По его словам, сначала китайское правительство определяет отрасли, которые нуждаются в финансировании, после чего государственные банки кредитуют предприятия из этих отраслей.

«За последние 30 лет Китай не испытал ни одного серьезного кризиса. У него есть чему поучиться. Управление спросом находится на максимально возможном уровне», — объяснил преимущество такого подхода министр.

Во время той же сессии Орешкин поспорил с известным американским экономистом Кеннетом Рогоффом, который усомнился в независимости Центробанка России. Министр заметил, что Банк России даже более независим, что Федеральная резервная система США или Европейский центробанк.

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XI Гайдаровский форум проходит 15-16 января. Он посвящен теме «Россия и мир: Вызовы нового десятилетия». Его посетят 14,7 тысячи участников, в том числе 600 спикеров из более чем 30 стран. Среди них ученые, политики, представители финансовых кругов и бизнеса. От России примут участие первый заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС, мероприятия проходят в здании академии), Институт экономической политики имени Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. «Лента.ру» является информационным партнером форума.

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