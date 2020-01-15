Российский министр отказался считать Европу независимой

Министр экономического развития России Максим Орешкин отказался считать страны Европы, входящие в еврозону, экономически независимыми, передает корреспондент «Ленты.ру» с сессии Гайдаровского форума «Современная денежная теория: новый взгляд».

«Валютный и долговой суверенитет — ключевые элементы независимой экономической политики. Если вы отдаете на откуп, самостоятельную политику проводить не можете, хотя и снимаете некоторые риски», — пояснил он.

По его словам, главные проблемы еврозоны начались после того, как Греция и другие страны делегировали собственную экономическую политику общим институтам. «Это можно назвать половинчатым экономическим союзом», — заключил Орешкин.

В ходе той же сессии Орешкин поспорил с известным американским экономистом Кеннетом Рогоффом, который усомнился в независимости Центробанка России. Министр заметил, что Банк России даже более независим, что Федеральная резервная система США или Европейский центробанк.

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XI Гайдаровский форум проходит 15-16 января. Он посвящен теме «Россия и мир: Вызовы нового десятилетия». Его посетят 14,7 тысячи участников, в том числе 600 спикеров более чем из 30 стран. Среди них ученые, политики, представители финансовых кругов и бизнеса. От России примут участие первый заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС, мероприятия проходят в здании академии), Институт экономической политики имени Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. «Лента.ру» является информационным партнером форума.

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