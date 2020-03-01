Путин рассказал о влиянии обвала цен на нефть на Россию

Текущий уровень цен на нефть является приемлемым для России, однако нужно готовиться к разным сценариям в том случае, если период низких цен затянется, рассказал президент Владимир Путин. Об этом пишет «Интерфакс».

Материалы по теме Черные дни Смертельный коронавирус ударил по китайской экономике. Теперь под угрозой весь мир

Глава государства назвал закономерным тот факт, что под влиянием проблем ведущих мировых экономик и общего падения спроса на сырье из-за коронавируса цены на нефть Brent обвалились. В то же время Путин напомнил, что в 2020 году цена отсечения, выше которой нефтегазовые доходы бюджета отправляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ), установлена на уровне 42,4 доллара за баррель нефти Brent.

В целом накопленных Россией резервов, в том числе ФНБ, достаточно для того, чтобы поддерживать стабильную ситуацию в экономике страны и гарантировать исполнение всех бюджетных и социальных обязательств даже при возможном ухудшении положения в мировой экономике.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent в пятницу, 28 февраля, опускалась ниже 49 долларов за баррель, показав худший результат за 2,5 года. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле опустились ниже 44 долларов до минимума за 3,5 года. Падение стоимости сырья происходило на фоне обвала ключевых фондовых индексов в США и Европе из-за опасений глобальной пандемии пневмонии, вызванной смертельным китайским коронавирусом. Путин обратил внимание, что последняя неделя февраля стала худшей для мировой экономики с кризиса 2008 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!