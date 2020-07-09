Путин оценил уровень демократичности голосования по Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию России было организовано на высочайшем демократическом уровне, заявил президент Владимир Путин в ходе видеосвязи с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллой Памфиловой. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 9 июля.

Глава государства отметил, что работа на технологическом и эпидемиологическом уровнях при голосовании также была идеальной. «Доктора отмечают, что никаких ни вспышек у нас нет, ни роста заболеваемости», — сказал он.

Ранее, комментируя итоги плебисцит, Путин заявил, что необходимо сделать все, чтобы оправдать доверие граждан, которые проголосовали за поправки. Российский лидер также отметил, что понимает позицию людей, которые проголосовали против.

Общероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля включительно.

Конституционные изменения поддержали 77,92 процента проголосовавших. Впервые о необходимости внести изменения в основной закон, принятый в 1993 году, Владимир Путин заявил в январе в ходе послания Федеральному собранию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!