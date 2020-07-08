В ЦИК проверят попытки двойного голосования по Конституции

Специальная рабочая группа проварит сведения о попытках двойного голосования по поправкам к Конституции, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. Его цитирует ТАСС в среду, 8 июля.

По ее словам, все совершившие такое правонарушение в виде неоднократного голосования будут найдены. «Такое деяние наказывается штрафом, а если оно совершено неоднократно, то закон это рассматривает как уголовное преступление», — отметила глава ЦИК.

Памфилова уточнила, что уже известно о нескольких случаях правонарушения. Так, один гражданин проголосовал по дистанционному электронному голосованию, а затем на избирательном участке в Великобритании.

Она отметила, что в региональные избирательные комиссии направлено письмо о представлении списков граждан, подавших заявления о голосовании по месту пребывания или на дистанционное.

Общероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля включительно.

Конституционные изменения поддержали 77,92 процента проголосовавших. Впервые о необходимости внести изменения в документ 1993 года Владимир Путин заявил в январе текущего года в ходе послания Федеральному собранию.

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