В России задумали разрешить многодневное голосование на выборах

Комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки, позволяющие проводить выборы в течение трех дней и голосовать не только на избирательных участках. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что изменения вносятся в законопроект о праве партий менять своих представителей в избиркомах, который был одобрен Госдумой еще восемь лет назад. Второе и третье чтение могут пройти в среду, 15 июля. В случае принятия закона новый порядок голосования будет применен на едином дне голосования в 2021 году, когда состоятся выборы в нижнюю палату парламента. Выборы в 2020-м пройдут по обычному регламенту.

Согласно тексту поправок, решение о многодневном голосовании может быть принято избирательной комиссией, организующей выборы. При этом голосование не может идти более трех дней. В таком случае досрочное голосование не проводится, а открепиться для голосования по месту пребывания нельзя. Кроме того, участки могут располагаться вне помещения для голосования.

14 июля сообщалось, что электронное голосование частично применят в Москве на выборах в единый день голосования, 13 сентября. Технология будет применяться только в двух столичных районах — Бабушкинском и Марьино. В каждом из этих двух многомандатных избирательных округов будут выбираться по два депутата.

6 июля депутат Антон Горелкин сообщил, что онлайн-голосование собрались использовать на выборах депутатов Госдумы в 2021 году.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило в течение недели из-за ситуации с коронавирусом: с 25 июня по 1 июля включительно. Предложенные изменения поддержали 77,92 процента проголосовавших.

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