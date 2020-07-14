Электронное голосование частично применят в Москве на выборах в сентябре

Электронное голосование будет использоваться наряду с традиционным на довыборах депутатов органов местного самоуправления в единый день голосования, 13 сентября, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Его цитирует «Интерфакс» во вторник, 14 июля.

Технология будет применяться только в двух столичных районах — Бабушкинском и Марьино, уточнил он. По его словам, в каждом из этих двух многомандатных избирательных округов будут выбираться по два депутата.

6 июля депутат Антон Горелкин сообщил, что онлайн-голосование собрались использовать на выборах депутатов Госдумы в 2021 году.

Впервые эксперимент по дистанционному голосованию в Москве и в России в целом прошел в сентябре 2019 года, когда избиратели трех из 45 одномандатных округов на выборах депутатов Мосгордумы. Также этот способ волеизъявления использовался в Москве и Нижегородской области при голосовании по поправкам в Конституцию.

Общероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля включительно.

Конституционные изменения поддержали 77,92 процента проголосовавших. Впервые о необходимости внести изменения в документ 1993 года Владимир Путин заявил в январе текущего года в ходе послания Федеральному собранию.

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