Онлайн-голосование собрались использовать на выборах в Госдуму в 2021 году

Онлайн-голосование собрались использовать на выборах депутатов Госдумы в 2021 году. Об этом заявил депутат, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин на круглом столе «Электронное голосование – шаг в будущее», передает РИА Новости.

«К выборам депутатов Государственной Думы в 2021 это совершенно точно», — сказал Горелкин, отвечая, когда расширят использование онлайн-голосования.

В 2020 году голосование по поправкам в Конституцию проходило в том числе и в электронном виде, способ был доступен в Москве и Нижегородской области. На электронное голосование зарегистрировались 1 190 726 человек, из них 1 051 000 — жители Москвы. Оно длилось с 25 июня по 1 июля включительно, изменения поддержали 77,92 процента проголосовавших.

Обновленный документ вступил в силу 4 июля, в тот же день на портале правовой информации появился текст с поправками. Среди поправок — приоритет российского законодательства над международным, обязательство государства не реже раза в год индексировать пенсии, поправки с упоминанием Бога и государствообразующего русского народа, а также право действующего президента переизбираться на новый срок.

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