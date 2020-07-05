Путин объяснил правильность поправок к Конституции

Принятие поправок к действующей Конституции России — правильный шаг, так как эти нормы будут укреплять государственность. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«[Поправки] будут создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед», — объяснил российский лидер.

Ранее Путин рассказал, что в Конституции СССР была «мина замедленного действия» о праве выхода республик из Союза. По мнению главы государства, подобных вещей Россия должна избежать.

Конституционные изменения были одобрены в ходе всенародного голосования большинством россиян — поправки поддержали 77,92 процента проголосовавших. Среди поправок — приоритет российского законодательства над международным, обязательство государства не реже раза в год индексировать пенсии, поправки с упоминанием Бога и государствообразующего русского народа, а также право действующего президента переизбираться на новый срок.

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