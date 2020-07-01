Опубликованы результаты онлайн-голосования по поправкам

Появились результаты онлайн-голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные электронного штаба по наблюдению за голосованием.

Отмечается, что одобрили поправки 62,33 процента москвичей и 59,59 процента нижегородцев. Против поправок проголосовали 37,67 процента жителей столицы и 40,31 процента жителей Нижгнего Новгорода.

Всего на электронное голосование зарегистрировались 1 190 726 человек, из них 1 051 000 — жители Москвы.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России стартовало по всей стране 25 июня. Процедуру решили растянуть на неделю, чтобы избежать большого скопления людей в условиях пандемии коронавируса. В этом году голосование проходило в том числе и в электронном виде. Этот способ был доступен в Москве и Нижнем Новгороде. Основной этап прошел 1 июля, этот день был объявлен выходным.

Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным, обязательство государства не реже раза в год индексировать пенсии, поправки с упоминанием бога и государствообразующего русского народа и право действующего президента переизбираться на новый срок. Все предложенные идеи были одобрены Конституционным судом, Госдумой, Советом Федерации и региональными парламентами. Проголосовать можно было только за все поправки сразу или против всех изменений.

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