Проект закона о защите территориальной целостности России прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 14 июля.

«Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и будут строго пресекаться», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В документе уточняется, что экстремизмом признается не только нарушение территориальной целостности Российской Федерации, но и в том числе отчуждение части ее территории.

Так, за публичные призывы отдать, к примеру, Крым, Калининград, Курилы грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до четырех лет. За нарушение территориальной целостности России предусмотрено от шести до десяти лет лишения свободы.

Володин добавил, что ряд российских политиков публично заявлял о необходимости «расчленения России». «Для американских политиков, которые мечтали о нашей стране, тоже появляется ответственность. В случае приезда в нашу страну они могут быть арестованы», — заключил председатель Госдумы.

Законопроект подготовлен для закрепления новых норм Конституции, которые были одобрены в ходе всероссийского голосования.

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