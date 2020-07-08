Призывы отдать Курилы и Крым приравняют к экстремизму в России

В Госдуму в среду, 8 июля, будет внесен законопроект о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремистской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба комитета по госстроительству и законодательству, передает ТАСС.

За желание отдать Крым, Калининград, Курилы и другие субъекты России предлагается ввести административную и уголовную ответственность. За публичные призывы, в том числе в соцсетях, будут штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей либо отправлять в колонию на срок до четырех лет. За нарушение территориальной целостности России предусмотрено от шести до десяти лет лишения свободы.

Проект закона предполагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей 280.2 УК («Нарушение территориальной целостности России») и внести изменения в статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Поправки подготовлены для закрепления новых норм Конституции, по которым не допускаются действия, направленные на отчуждение территорий страны, добавили в комитете.

С 25 июня по 1 июля в России проходило всенародное голосование по Конституции. Явка составила около 65 процентов. За поправки проголосовали 77,92 процента граждан, 21,27 процента выступили против.

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