Российской экономике предсказали ускоренное восстановление от коронавируса

Первый вице-премьер Андрей Белоусов предсказал российской экономике ускоренное восстановление от последствий пандемии коронавируса, сообщает «Интерфакс».

По словам Белоусова, уже в 2023 году Россия может добиться годового роста ВВП в три процента, что позволит ей выйти на уровень выше среднемирового. Также вице-премьер напомнил, что от показателей ВВП зависят «рост реальных доходов граждан и рост пенсионного обеспечения выше инфляции».

Материалы по теме На мели В Европе новая беда — сильнейшая засуха. Она разоряет фермеров и лишает страны миллиардов

Для достижения цели необходимо выполнение нескольких условий, отметил Белоусов. Среди них запуск инвестиций с максимальной локализацией производства, переход экономики на новую технологическую базу, кадровое обеспечение и структурное реформирование экономических институтов.

Нынешний уровень безработицы в России чиновник оценил в 6,3 процента. При этом в майском указе президента от 2018 года прописана задача снижения этого показателя до пяти процентов в 2021-м. Там же была прописана задача по достижению общемировых темпов роста ВВП к 2024 году и вхождению России в пятерку крупнейших экономик мира.

По прогнозу Минэкономразвития, снижение ВВП по итогам 2020 года составит 4,8 процента, что немного ниже предыдущего варианта в пять процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!