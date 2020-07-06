Определено будущее российской экономики

Спад ВВП России в текущем году станет самым глубоким за прошедшие 11 лет. Такое будущее экономики страны определяют во Всемирном банке, сообщает РИА Новости.

Эксперты говорят о годовом снижении в шесть процентов. Такой показатель в банке закладывают в базовый сценарий.

Ухудшение прогноза по спаду ВВП страны произошло на фоне роста заболеваемости COVID-19 и обрушению нефтяных цен. По оценкам Всемирного банка, экономика вернется к росту, в 2021 году этот показатель составит 2,7 процента, а в 2022-м — 3,1 процента.

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Из-за пандемии коронавируса страны мира испытали самый серьезный экономический шок со времен Великой депрессии. По оценке Всемирного банка, мировой ВВП в 2020 году сократится на 5,2 процента. В Международном валютном фонде (МВФ) по итогам года ждали сокращения на три процента, но в итоге прогноз был пересмотрен в сторону еще большего снижения.

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