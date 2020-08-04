Названа главная спасительница российской экономики

Глава Банка России Эльвира Набиуллина названа главной спасительницей российской экономики, по мнению немецкого издания Die Welt. Газета настаивает, что именно денежно-кредитная политика, проводимая Центробанком, позволила смягчить экономические последствия коронавируса и падения цен на нефть, при этом меры поддержки со стороны правительства издание сочло недостаточными.

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Die Welt напоминает, что Набиуллина приходила в ЦБ, не имея большого опыта и понимания того, как управлять финансовой системой страны. В качестве примера издание приводит попытки руководства Банка России поддерживать рубль, продавая иностранную валюту в период падения рубля, вызванного присоединением Крыма. Вместе с тем издание хвалит главу Банка России за быстрый отказ от этой неудачной стратегии и принятию исторического для России решения — переходу к плавающему курсу.

С критикой издание описывает и робость регулятора в отношении вопроса повышения ключевой ставки на фоне паники от падения мировых цен на нефть и обвала рубля. Вместе с тем Die Welt признает, что глава ЦБ в конечно итоге приняла верные решения, сохранив макроэкономическую стабильность, за что «получила одобрение и уважение в самых высших эшелонах власти». В плюс главе ЦБ также записывают расчистку банковского сектора, который сопровождался многочисленными отзывами банковских лицензий.

Годы у руля Банка России превратили Набиуллину в самую влиятельную женщину России. Издание напоминает, что на ведущих руководящих постах в стране практически нет женщин, что делает пример главы ЦБ уникальным, невзирая на бесконечную критику и противодействие со стороны консервативной линии в высших эшелонах власти. «На Набиуллину оказывается давление со всех сторон. Она стала очень могущественной фигурой в экономической политике», — заявил изданию бывший заместитель главы ЦБ Сергей Алексашенко.

Die Welt также отмечает, что, несмотря на критику, Набиуллина не стесняется осуждать и настаивать на необходимости фундаментальных реформ российской системы управления. Именно этим она объясняет «ограниченные возможности экономического роста». В условиях, когда Россия оказалась среди аутсайдеров G20 по объему поддержки экономики, эксперты связывают главные надежды на спасение экономики с действиями ЦБ. Регулятор четыре раза за последние пять месяцев снижал ключевую ставку.

Иностранная пресса не первый раз оценивает достоинства Набиуллиной. В 2015 году журнал Euromoney назвал ее лучшим главой ЦБ за поддержание макроэкономчисекой стабильности, в 2016 году уже британский журнал The Banker назвал ее «лучшей главой ЦБ» в Европе. Кроме того, Набиуллина попал в список самых влиятельных женщин мира, по версии Forbes. Помимо поддержания стабильности, которую очень ценят в Кремле, ее уважают за рекордно низкую инфляцию и самую низкую за всю историю современной России ключевую ставку.