В России помогут лишившимся денег вкладчикам

Российские власти дополнительно поддержат граждан, которые потеряли банковские вклады, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства поручил правительству и Центробанку до 1 октября 2020 года доложить о возможных дополнительных мерах поддержки лишившихся денег вкладчиков. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Ранее сообщалось, что треть россиян готовы забрать свои накопления из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам. Деньги они собираются вкладывать в ценные бумаги и золото, облигации и недвижимость, которые обеспечивают более высокую доходность.

В конце июля Банк России опустил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25 процента годовых, установив новый исторический минимум.